Falleció el empresario Enrique Eskenazi, fundador y presidente del Grupo Petersen

Éxito y liderazgo

Enrique Eskenazi nació el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe. Desde joven mostró una vocación por el conocimiento, lo que lo llevó a destacarse académicamente. Se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional del Litoral y continuó su formación especializándose en ingeniería de alimentos en instituciones de renombre internacional como el Research Department of Continental Can Corp. y el Illinois Institute of Technology, ambos en Estados Unidos.