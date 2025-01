Los ecos del retiro de Nicolás Sánchez, el último gran apertura de Los Pumas

Fuiste, sos y serás el mejor de todos, amigo. Me hubiera encantado que tengas aunque sea un partido más con Los Pumas para que te retires de la mejor manera. No se pudo, pero sentite orgulloso que le diste todo a esta camiseta, como a la de tu querido club Lawn Tennis. Te vas vacio, amigo. Más no se te puede pedir. Te quiero mucho.