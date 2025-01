En Tafí del Valle se hablará sobre Borges

“Es que yo creo que Borges no hace literatura sino que él es literatura. Por eso no es inocuo como otros autores. Es como Shakespeare o como Dante, que nos conmueven profundamente porque nos hablan de nosotros mismos. La gran literatura no es inocua porque nos dice cosas de nosotros mismos. Por eso mismo no pierden actualidad, como Borges”, destacó la autora de ya cuatro obras sobre el escritor.