Ingrid Grudke contó cómo se enteró de las infidelidades de su novio: "No entiendo la traición"

Por último, reveló cómo fue la conversación que mantuvo con su ex para obtener la confirmación. “Le dije ‘ya sé todo. Vi una imagen tuya y de Andrea en el ascensor abrazados. Sé que están saliendo’. Él me lo negó, pero me admitió lo de Florencia, la profesora del gimnasio que abrimos, y me llevó para ese lado. Entonces le dije ‘si esto no es cierto, quiero que me abras la última conversación con Andrea’. Y me respondió ‘si me pedís eso, andate’”, concluyó.