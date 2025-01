La escandalosa separación de Ingrid Grudke: infidelidad dentro de la propia familia

“Tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando. Pero lo cierto es que sí me separé y es algo que no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno, hoy por cosas del universo se terminan”, afirmó Ingrid. “Ya era momento de decir que me separé”, aseveró, con la voz quebrada por la emoción.