"Me gustaría jugar en Atlético Tucumán", la bomba de un delantero de la Liga Profesional

De todas maneras, durante la mañana de hoy el propio delantero se encargó de aclarar que no irá a jugar al país trasandino. "Yo me voy a quedar en Lanús, no me importa si tengo que entrenar sólo, cuando me necesiten voy a estar” También reconoció que se equivocó en reaccionar como lo hizo en el amistoso ante Tigre. Y reiteró el pedido de disculpas.