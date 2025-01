¿Se puede ir "Pulguita" Rodríguez? Tras varias salidas y el arribo de algunos refuerzos llegó la hora de la verdad en Atlético Tucumán

El “Decano” sufrió la baja de ocho futbolistas: Francisco Bonfiglio, Justo Giani, Tomás Castro Ponce, Francisco Flores, Lucas Ambrogio, Néstor Breitenbruch, Gino Peruzzi y Nicolás Romero. De los salientes, el único titular era el catamarqueño, quien se fue gracias a una operación histórica para el “Decano”. El club recibirá U$S 2.1 millones por el 90% del pase del defensor central. Además, este monto podría aumentar a un total de U$S 3.1 millones a finales de año si el jugador cumple ciertos objetivos. Aunque no se especificaron detalles, desde su entorno admitieron que son “fáciles de alcanzar”.