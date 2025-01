Una charla sobre Borges en Tafí del Valle

“Yo leía Borges por consejo de mis profesores. Me refiero a Genie Valentié, Roberto Rojo, Tota Parpagnoli, Lucía Piossek. Pero Borges no es filósofo. Lo he dicho siempre, Borges, un pensador. Entonces ahí empezó a aparecer un extraño nexo muy interesante entre filosofía y Borges. Borges como pensador latinoamericano”, declaró Bulacio en una entrevista con el suplemento Literario de este diario.