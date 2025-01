Pese a la separación, Valentina Cervantes compartió un tierno posteo por el cumpleaños de Enzo Fernández

La separación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

“Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Y es normal. Y yo también lo acepté, porque te puede pasar como me pudo haber pasado a mí. La verdad que no lo veía venir. Me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y porque es el papá de mis hijos", dijo en noviembre Cervantes sobre la ruptura.