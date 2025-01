Se conoció cuál será el nuevo proyecto de Flor de la V tras su polémica salida de Intrusos

“Por todas estas cosas que sucedieron, yo me creía, ingenuamente, que no nos merecíamos este final. Que no me merecía esta forma. Ni yo ni mis compañeros”, dijo primero. Y agregó: “Estamos en una fecha… va a ser Navidad. Eso no se le hace a las personas. No se hace una cosa así. Estamos siendo testigos de la crueldad humana, la gente sigue perdiendo trabajo. Hoy nos está pasando a nosotros y no podemos naturalizar la crueldad”.