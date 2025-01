Dietrich cruzó a Bullrich y defendió la gestión de Mauricio Macri: "Fuimos un gran gobierno"

En diálogo con el streamer libertario Daniel Parisini, la ex candidata presidencial recordó un operativo que se llevó adelante mientras era la ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri para evitar que se corte el acceso al Aeropuerto de Ezeiza: "Mandé a la Gendarmería y hubo un par de balas de goma. Al rato me llamó Marcos Peña y me dijo 'ya empezaste con las balas de goma, ya nos están criticando'".