El cuidacoches acusado de cocinar un ganso rompió el silencio: "Solo trataba de comer"

Operativo polémico

Según su relato, inspectores municipales lo abordaron de manera violenta. “Llegaron y me pidieron que apague el fuego, pero luego comenzaron a tirar mis cosas. Me golpearon en el ojo y en la cabeza, y no me dejaron ni defenderme”, denunció. Albastray, durante la charla, mostró hinchazón en su rostro como evidencia de la agresión sufrida.