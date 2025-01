Elba Marcovecchio rompió el silencio y reveló cómo fueron los últimos días de Jorge Lanata

"A Jorge lo veía en paz en los últimos días y eso me mataba -dijo Elba-. Y no podíamos hacer nada, los médicos no podían hacer nada. Yo le leía como si así pudiera forzarlo, hasta por una cuestión de egoísmo. Cuando fue, yo lo sentía en mi corazón, pero esperaba un milagro. Y el milagro no llegó".