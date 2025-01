Un cuarto de siglo de rugby y fiesta en el Seven de Tafí del Valle

El seleccionado de Salta aún no está confirmado, pero sería uno de los grandes animadores. Los “Mayuatos”, campeones de 2024, vienen de obtener el tercer puesto en el Seven de la República en diciembre y de consagrarse en el Seven del Liceo, parte del Circuito Tucumano disputado en noviembre. Salta también estará representada por dos clubes: Jockey y Universitario. Este último regresa tras tres años, ocupando el lugar que había tenido Gimnasia y Tiro en 2023 y 2024.