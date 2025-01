En un video, el delegado comunal de El Mollar asegura que la compra de lotes fue "normal"

Por otro lado, las autoridades provinciales reaccionaron señalando que el plano catastral de los lotes no está totalmente aprobado y que, según los documentos, el lugar en cuestión aún pertenece al Estado. "Este terreno no debería ser urbanizado, ya que afecta al medio ambiente y aún no se ha identificado de manera clara a un propietario privado", mencionaron desde la Secretaría de Hábitat y la Fiscalía de Estado.