Vocación al rescate de un joven bombero voluntario en El Mollar

Un viaje que dio inicio a una pasión

En una entrevista con LA GACETA, Samuel comentó: “La pasión por ser bombero empezó con un viaje en particular cuando era chico. Mis abuelos me llevaron a Monteros donde pude ver un simulacro de los bomberos, que hoy son mis colegas. Me llamó mucho la atención y yo decidí que quería ser bombero”.