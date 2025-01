Maxi López rompió el silenció y habló sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ante la insistencia de los cronistas, quienes querían saber qué opinión tenía el exmatrimonio sobre el blanqueo del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, Maxi fue contundente. “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien, pero no quiero hablar de tema porque no estoy al tanto de nada”, lanzó al aire de LAM (América).