16 libros recomendados para leer este verano

Dando clases y charlas he descubierto algo que quiero compartir: a una audiencia hay que ofrecerle un punto de vista propio sobre el tema que se aborda. Esto no implica forzar interpretaciones tendenciosas ni adoctrinar. Significa ser consciente de que un alumno o un oyente te escucha a vos, porque la asignatura no habla por sí sola, y por eso debés brindarle algo personal si no querés aburrir o cansar.