"Pepe" Mujica contó que su cáncer se expandió hasta el hígado y dio un mensaje de despedida

"Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. ¡Hasta acá llegué!", indicó y contó que quiere dedicarse a trabajar en su chacra mientras su cuerpo se lo permita. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, añadió.