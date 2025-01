Milei: “Villarruel no está en línea con lo que los argentinos quieren”

En torno a este tema también sumó: “Buscamos condiciones para cubrirnos de una locura imposible. Nosotros desde que anunciamos emisión cero compramos U$S 5 mil millones, se esterilizó por el superávit y pudimos hacer los pagos sin recurrir casi a nada. No solo eso, tenemos U$S 5 mil millones que hay que devolver al mercado, eso para que vean que estamos muy holgados. Si nosotros conseguimos estos fondos, podemos hacer frente a lo que venga. Todo depende de las condicionalidades en cada caso. De acá a un año me van a decir que es verdad, que el cepo es historia del pasado”.