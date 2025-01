Se postuló para entrar a Gran Hermano y lo terminó fichando Nueva Chicago

Además de definirse como “divertido, gracioso y audaz”, Orqueida mostró su faceta competitiva y expresó su deseo de destacarse en el reality: “Un pibe fachero va a faltar en la casa, que les dé juego, quilombo… y ese soy yo. La gente y los analistas me van a amar. Soy muy vivo, nadie me va a pasar por arriba”. Sin embargo, su sueño de entrar a Gran Hermano no se concretó, y el delantero decidió continuar su camino en el fútbol.