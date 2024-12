Gran Hermano vuelve con una edición renovada: todos los detalles de cómo será el primer programa

Santiago del Moro detalló las nuevas dinámicas del programa

El conductor detalló cómo será el cronograma de programación de Telefe con la introducción del reality. "El lunes va una edición especial, el martes va el tramo final de Bake Off, y después el programa va a quedar solo pegado al noti de lunes a jueves como siempre. La noche de los Ex estará los viernes y después tendremos la gala de los domingos, pero el primero no porque termina Susana”, contó, sobre el último programa de la diva.