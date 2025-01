Declaró la enfermera cordobesa acusada de la muerte de cinco bebés: "no podría volver a tocar a un niño"

Durante los meses que lleva recluida, Agüero decidió iniciar la carrera de abogacía y contó también que está “a pocas materias de terminar el primer año. Esta es la posibilidad que tengo para defenderme. Me atacaron desde todos lados, y voy a buscar herramientas para hacerlo. No me arrepiento de estudiar; abogacía me saca del encierro”, manifestó.