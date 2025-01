Meta elimina a los verificadores de datos y vuelve a recomendar más contenido político

Esta metodología de moderación es destacada por X como una forma de evitar la censura en la plataforma. “Las Notas de la comunidad no representan el punto de vista de X y no pueden ser editadas ni modificadas por nuestros equipos”, sostienen desde la compañía. Por eso aclarar que un post con una Nota de la comunidad no será etiquetado, eliminado ni revisado por X, a menos que se detecte un incumplimiento de las Reglas de la plataforma.