El emotivo discurso de Demi Moore tras ganar su primer Globo de Oro

“Yo ya había entendido que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener en mi carrera, que podría hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no sería nunca reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”, agregó la actriz.