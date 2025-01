Feriados en 2025: todas las fechas clave para planificar el año

En el Estado Nacional, estos tres días no habrá actividad administrativa, educativa ni bancaria. Sin embargo, en el resto de las ramas, las empresas podrán elegir si los empleados trabajan o no porque. Otro punto a tener en cuenta es que estos días no laborales, al no ser considerados feriados, no se pagarán doble en caso de trabajarlos sino que se cobrará la jornada simple.