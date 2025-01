Test de personalidad: elegí un espejo y descubrí cómo te perciben los demás

Si has optado por este espejo, es probable que seas un espíritu libre. Disfrutas de la libertad, de cualquier compromiso, especialmente de las normas sociales. A lo largo de tu vida, has mantenido tu independencia, sin dejar que las expectativas de los demás te influyan. Tu creatividad es notable, y tu trabajo destaca, aunque a menudo te encuentras en soledad, no porque prefieras estar solo, sino porque pocos pueden comprenderte.