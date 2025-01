El Gobierno reveló que la custodia de Fabiola Yáñez en España costó 135 mil euros desde agosto de 2024

Declaraciones oficiales

"Las personas que precisan custodia no pueden salir sin ella dado que su situación de riesgo se considera permanente, no intermitente", destaca el escrito difundido por el Ministerio de Seguridad. También agrega que la prescindencia de Yáñez de los servicios de seguridad podría interpretarse como una indicación de que el nivel de riesgo no es tan elevado como se consideró inicialmente.