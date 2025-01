"Me pagan dos chirolas": Villarruel se quejó por su sueldo y remarcó que hasta un vocero gana más que ella

En ese contexto, la Vicepresidenta se quejó de su sueldo: "Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función". Cabe recordar que, por decreto, Milei firmó en marzo del año pasado que su sueldo y el de la vice no se movieran.