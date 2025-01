Caso Nahuel Gallo: Argentina denunció ante la Corte Penal Internacional la detención del gendarme en Venezuela

Consultada sobre las definiciones del Fiscal General del régimen venezolano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó a este diario que el gobierno de Maduro inventa "una conspiración". "No tenemos más nada que decir salvo que lo liberen y no inventen: la figura del terrorismo no se puede usar como instrumento político, está prohibido por convenciones internacionales y por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)", puntualizó.