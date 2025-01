Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel: “Se comporta como la casta, le gusta”

La diputada volvió a tomar distancia de la vice, aunque remarcó que se trata de cuestiones políticas. "No es que no la quiero, no es personal", afirmó, entrevistada en TN. "Estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear", y ejemplificó: "Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente".