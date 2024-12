Ernesto Tenembaum criticó el silencio de Javier Milei tras la muerte de Jorge Lanata

El silencio de dos líderes

El conductor de radio y TV no dudó en cuestionar directamente a ambos líderes políticos por no emitir ni siquiera un pésame. "¿Cómo no pueden ni hablar? Si quieren putearlo, háganlo porque es parte de la libertad. Si Milei tuviera huevos diría lo que piensa de Lanata en lugar de silenciarse… claro porque con Ginés González García era fácil porque era un tipo desprestigiado, pero ¿por qué no salís ahora a criticar a Lanata?", desafió.