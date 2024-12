El Gobierno oficializó el nuevo régimen de contrataciones para el sector público

En el caso de aquellos que no aprueben el examen de idoneidad dentro del plazo estipulado "no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025 por períodos que excedan el 31 de marzo de 2025". Asimismo, las contrataciones enmarcadas en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, con fecha de inicio 1 de enero de 2025 o posterior no podrán extenderse a más del 30 de junio del mismo año.