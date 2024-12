Red Bull quiere sumar a un campeón de Champions League para la próxima temporada de la Fórmula 1

Antonio Pérez Garibay, padre del “Checo”, habló con la prensa y dijo que no ve posibilidades de que su hijo regrese a la “Máxima”. “Es un retiro total, ya no hay nada. No hay plan B ni hay un plan C. Él se va a dedicar a pasar tiempo con su familia, el cual busca recuperar cuando estaba en Fórmula 1", dijo en diálogo con Foro TV.