El breve y desconocido primer matrimonio de Jorge Lanata: historia de cinco meses de amor

¿Por qué se separaron?

Durante la entrevista, Chediek desmintió tres rumores sobre la separación: que Lanata la había maltratado, que le impuso una lista de libros para leer, y que lo había sorprendido con otro hombre. En cambio, explicó que la verdadera razón fue una diferencia fundamental en sus proyectos de vida. “Él me dijo un día que no quería tener más hijos, y yo no iba a quedarme con alguien que no compartiera ese deseo”, confesó.