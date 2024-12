Preocupación en Racing Club: la millonaria oferta que recibió "Maravilla" Martínez

En una reciente entrevista, Martínez admitió que está evaluando otras ofertas y no ocultó su descontento por la falta de comunicación directa con la dirigencia que es liderada por Diego Milito. “Hasta ahora, solamente me llamó Saja. Pero me tiene que llamar Milito”, aseguró, dejando claro que su futuro dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en las próximas semanas.