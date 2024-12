Imperdible encuentro y regalo especial de Lionel Messi al campeón mundial de pádel

Lionel Messi y su pasión por el pádel

Messi, por su parte, expresó en varias ocasiones su afición por el pádel y su interés en seguir los grandes torneos de tenis. "Me gusta el pádel, miro tenis, pero me gusta jugar al pádel. Pepe Costa (amigo íntimo) es bueno, yo corro y él mete la calidad. No jugamos mucho, pero me gusta", comentó Messi en una entrevista previa.