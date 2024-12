Estadía de San Martín: meses cruciales para la Independencia americana

El 13 de febrero de 1814, San Martín, como flamante jefe del Ejército del Norte acantonado en Tucumán, en un informe elevado al Poder Central manifiesta: “Convencido de la necesidad de sostener este punto, he dispuesto la construcción de un acampo atrincherado en las inmediaciones de esta ciudad, que no sólo sirva de apoyo y punto de reunión a este Ejército en caso de contraste, sino que me facilite los medios de su más pronta organización”.