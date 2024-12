Los 10 momentos destacados que marcaron el año de Atlético Tucumán

3- Pereyra se niega a viajar. Durante el interinato de Diego Barrado en el “Decano”, la dirigencia rechazó una oferta del New England Revolution, y el jugador decidió no viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, a pesar de haber sido convocado. Por este motivo, el volante no fue incluido para enfrentar a Vélez. Reapareció con la llegada de Sava. Finalmente, fue transferido durante el invierno al Minnesota United, dejando una cifra de 2,3 millones de dólares.