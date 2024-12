Paty Altamirano descansará en la montaña donde murió, a más de 40 años de la tragedia

Corina describe a Paty como alguien muy sociable, que tenía momentos de mucha introspección y muy profunda en sus pensamientos. Le gustaba leer y pensar mucho; era muy rebelde, no soportaba la injusticia social y era muy sensible a las necesidades de los demás. Tenía una visión moderna de la religión: para ella no era una escritura, sino lo que se debía ser como humano.