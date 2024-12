Nació Milenka, la segunda hija de Marley: la conmovedora primera foto que compartió el conductor

Marley debió apurarse para recibir a Milenka, quien se adelantó en su llegada

“Estoy un poquito tarde porque fui a saludar a Mirko y con la emoción de que me iba me dejé la mochila con el pasaporte y todo”, confesó el conductor en una entrevista a Intrusos en el aeropuerto. Luego comentó cómo seguiría la travesía después de recibir a Milenka. “Después me tengo que ir manejando de Tulsa a Dallas con la bebé acá, en este carrito que ahora tengo, para hacer el pasaporte”.