Marley, entre dos pantallas y su nueva futura paternidad

Otro impacto de tener tanta trayectoria y presencia es que todos sus momentos se mantienen en internet. “En las redes sociales, por lo menos una vez por mes aparecen todos los papelones que hice. Imagínate, con la cantidad que tengo, los disfrutás y a mí me divierte. Me encanta que busquen esos videos viejos cuando nos divertíamos con Florencia Peña en los viajes o cuando estamos con Mirko o con Lizy Tagliani. El otro día, un chico me pidió una foto porque era fanático de ‘Elegidos’. Yo casi no me acordaba de ese programa”, señala.