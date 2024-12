Vélez perderá a Claudio Aquino de cara a la próxima temporada: ¿Se irá a Boca?

“Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo más alto, estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón. Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo”, escribió el volante ex Ferro e Independiente.