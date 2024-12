La lucha diaria de Ariel por llevar el pan a su mesa: "A veces dejo mi plato de comida para darle a mis hijos"

Este relato no es único; es la historia de miles de tucumanos que viven a diario con la incertidumbre de no saber si tendrán suficiente para llevar la comida a la mesa. Ariel no se siente representado por las mediciones oficiales de pobreza. "No llego a fin de mes. Nos olvidan, y no sabemos cómo sobrevivir", lamenta. A pesar de todo, se niega a rendirse. "Este fin de año no sé cómo voy a hacer para poner algo en la mesa, pero lo que no haré es robar", dice con firmeza.