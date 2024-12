Cómo sobrevivir a la última gran fiesta del año

5) Saber decir "no"

Por último, establecer límites claros es fundamental. Las fiestas no tienen por qué ser maratónicas ni llenas de compromisos interminables. Si sentís que ya es suficiente o que necesitas descansar, no dudes en irte antes de lo previsto. No hay nada de malo en preferir lo que se necesita. Además, es importante que comuniques de manera respetuosa tus límites a los demás para evitar malentendidos o sentirte presionado a hacer más de lo que realmente deseas.