Tips para revisar tu auto correctamente antes de las vacaciones

4. Documentación al día

Por último, no olvides revisar que todos los documentos del vehículo estén en orden. No te olvides de tener la cédula verde, el registro del auto y que tu seguro esté actualizado, sobre todo si vas a cruzar provincias o viajar por caminos poco transitados. Si tenés pensado ir al exterior, no dudes en consultar si tu cobertura incluye viajes fuera del país. Tener todo en regla te evitará dolores de cabeza si te llega a pasar algo en el camino.