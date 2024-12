Un espacio de análisis y reflexión sobre los impactos del año

Desde hace meses el país se mantiene pendiente del paradero del niño Loan Danilo Peña, desaparecido en Corrientes, un caso lleno de intrigas y aristas oscuras. Y no menos impactantes fueron las revelaciones de Fabiola Yañez, ex pareja de Alberto Fernández, al que denunció por haberla sometido a violencia física y psicológica. Si el prestigio del ex Presidente estaba deteriorado al máximo, esta situación terminó de hundirlo por completo.