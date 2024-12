Girvau: “Salen mejor preparados para seguir delinquiendo”

El jefe de Policía también respondió a críticas sobre su enfoque de “mano dura” frente a la delincuencia y los operativos en barrios vulnerables. “El delincuente no se levanta para otra cosa que no sea hacer daño”, afirmó. Según Girvau, muchos condenados intentan mostrar cambios de conducta dentro de las cárceles, pero al salir vuelven a delinquir. “Hacen cursos de carpintería, leen la Biblia, pero no aplican lo aprendido. En la cárcel conviven con otros delincuentes y, lamentablemente, salen mejor preparados para seguir delinquiendo”.