Federico Sturzenegger dijo que las elecciones 2025 serán contra "el modelo Kicillof"

Para finalizar, Federico consideró que el debate venidero es "qué impuestos bajar". "Hay un sinnúmero, que lo permite esta baja de impuestos. Javier nos dice que no miremos el Riesgo País, las encuestas, etcétera, porque estas son nuestras ideas y sabemos que si estas ideas son las que nosotros creemos que le van a hacer bien al país. Entonces no hay especulación política, es 'háganlo, no se distraigan'", finalizó.