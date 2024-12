La conmovedora reacción del hijo de Jimena Barón al saber que tendrá un hermanito

El conmovedor posteo de Jimena Barón en redes sociales

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", comenzó Barón para anunciar su embarazo. Luego de esto, agregó: "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos".